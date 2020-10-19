Харьковские активисты обратились с письменной жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием «декоммунизировать» продукцию местного мясокомбината. Соотвествующее письмо было обнародовано в Telegram-канале «Декомунізація. Україна» 18 октября

В Украине «декоммунизировали» мох и камни © Андрей Манчук

«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в ответе Института.

Однако в ведомстве также уточнили, что не располагают полномочиями к принуждению частных предпринимателей, поэтому многое будет зависеть от сознательности руководства компании.

В апреле 2019 года таким же образом «декоммунизировали» черный хлеб на Николаевском хлебозаводе № 1. Название «Стахановский» тогда было заменено на «Галицкий».