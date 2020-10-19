Причиной жалобы стало название одного из наименований «Харьковского мясокомбината» — колбаса «Радянська», что в переводе на русский значит советская. В Институте нацпамяти уже ответили, что заявку рассмотрели и рекомендуют производителю переименовать товар.
«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в ответе Института.
Однако в ведомстве также уточнили, что не располагают полномочиями к принуждению частных предпринимателей, поэтому многое будет зависеть от сознательности руководства компании.
В апреле 2019 года таким же образом «декоммунизировали» черный хлеб на Николаевском хлебозаводе № 1. Название «Стахановский» тогда было заменено на «Галицкий».