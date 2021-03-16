Пластический хирург Сергей Дербак проанализировал лица Елены Зеленской, Марины Порошенко и Натальи Кличко. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Кyiv Live 16 марта

Супруге предыдущего президента Украины Петра Порошенко Марине сейчас 59 лет. По словам хирурга, у нее хорошая генетика, но есть индивидуальные особенности: избыточные жировые отложения в области подбородка и скул, что привело к раннему обвисанию тканей лица.

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Елене Зеленской только 43 года, и у нее очень ухоженное и здоровое лицо, заметил врач, однако он утверждает, что первая леди все же делает такие инъекции, как ботулинотерапия, плазмолифтинг, мезотерапия, а также уколы гиалуроновой кислоты.

По мнению Дербака, Порошенко и Зеленская тратят примерно одинаковые суммы на поддержание красоты, а вот супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья, говорит хирург, за собой не ухаживает и оттого имеет морщинистую и истонченную кожу. Исправить ситуацию мог бы косметолог, но, по всей видимости, женщина не гонится за молодостью, поэтому выглядит на свои 47 лет.