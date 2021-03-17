Потребление электроэнергии на Украине в январе-феврале 2020 года составило 28,3 млрд кВт-ч, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Министерство энергетики Украины 17 марта

Как уточняется, домохозяйства за этот период увеличили потребление электричества на 7,5%, до 7,5 млрд кВт-ч.

При этом еще 28 декабря правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч, отменив льготный тариф за первые 100 кВт-ч ежемесячно.

Дело "Укрнафты" на $6 млрд, электричество из России, рекордные суммы от заробитчан. Главное в экономике Украины за неделю с 30 января по 5 февраля

Транспортный сектор уменьшил потребление на 5,7% до 1,1 млрд кВт-ч, а сельхоз-потребители нарастили на 4,5% — до 0,6 млрд кВт-ч.

В целом за 2020 год потребление электроэнергии на Украине в 2020 году составило 146,4 млрд кВт-ч, что на 2,6% меньше, чем за 2019 год.