Как уточняется, домохозяйства за этот период увеличили потребление электричества на 7,5%, до 7,5 млрд кВт-ч.
При этом еще 28 декабря правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч, отменив льготный тариф за первые 100 кВт-ч ежемесячно.
Промышленные потребители в январе-феврале 2021 года увеличили потребление электроэнергии на 2,5% — до 8,5 млрд кВт-ч.
Транспортный сектор уменьшил потребление на 5,7% до 1,1 млрд кВт-ч, а сельхоз-потребители нарастили на 4,5% — до 0,6 млрд кВт-ч.
В целом за 2020 год потребление электроэнергии на Украине в 2020 году составило 146,4 млрд кВт-ч, что на 2,6% меньше, чем за 2019 год.