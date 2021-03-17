Вряд ли Петр Порошенко или Юлия Тимошенко после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с оппозицией выйдут на первые места, но их рейтинги могут немного подрасти. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Украинская политика вернулась в домайданный период © Facebook, Петр Толстой Виктора Медведчука. Кроме того, СБУ сообщила, что оппозиционный блогер Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

Ситуация возвращается к тому, что было до Майдана и после: когда несколько равных сил, каждая со своими 15-20%, грызутся и торгуются между собой, считает эксперт.

«Есть Зеленский, ОПЗЖ Медведчука, Порошенко со своими «европейцами» и Тимошенко. Эти клоуны играют между собой, и ими играет олигархат, который тасует эту колоду так, чтобы привлечь избирателей на свою сторону», — констатировал Акопов.

Политолог прогнозирует, что к следующим выборам олигархи вытащат Зеленского № 2, новую, незамаранную, свежую непопулярную фигуру, будут ее раскручивать, накачивать и пытаться на него оттянуть всех разочаровавшихся в политическом классе людей.

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