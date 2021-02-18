Зеленский любыми способами пытается выдавить конкурентов из политического поля Украины, считает российский журналист и политолог Петр Акопов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Петр, в начале февраля Владимир Зеленский своим указом заблокировал работу трех телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Накануне СБУ сообщила, что блогер, журналист и политик Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Есть ли связь между этими событиями и какую игру ведет Зеленский?

— Зеленский пытается собрать разрушающийся под ним фундамент. Падение его авторитета, рейтинга и возвращение украинской власти в ситуацию открытой борьбы всех против всех приводит к тому, что он пытается собрать свои полномочия, власть, влияние и укрепиться любыми способами. Для этого нужно любыми способами пытаться выдавливать конкурентов: и Шария, с одной стороны, и ОПЗЖ Медведчука — с другой. Он будет на них всячески давить, чтобы не допустить роста их популярности.

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев

- Интересно, что сам Шарий во время президентской кампании выступил на стороне Зеленского.

— Зеленский тогда объединял искренних людей и тех, кто делал ставку на смену власти. В его пользу сыграли искренняя надежда избирателей на то, что он поменяет ситуацию, и политтехнологические игры. Все уже разобрались, что ничего поменять он не может и не хочет. Естественно, к следующим выборам он подойдет полностью голым, без союзников и тех, кто в него верит. Будет обычная куча-мала, в которой несколько сил дерутся за то, чтобы вылезти наверх.

- Как бы вы объяснили крен Зеленского и «Слуги народа» вправо?

Лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария

Но поддержка Зеленского от этого не вырастет, такими шагами он только ухудшает свое положение.

- Могут ли политики «старой гвардии» Порошенко и Тимошенко воспользоваться ситуацией и занять верхушку властной пирамиды?

— Не думаю, что они выйдут на первое место, но немного подрасти они смогут. Ситуация возвращается к тому, что было до Майдана и после: когда несколько равных сил, каждая со своими 15-20%, грызутся и торгуются между собой.

Есть Зеленский, ОПЗЖ Медведчука, Порошенко со своими «европейцами» и Тимошенко. Эти клоуны играют между собой, и ими играет олигархат, который тасует эту колоду так, чтобы привлечь избирателей на свою сторону.

Думаю, к следующим выборам вытащат Зеленского № 2, новую, незамаранную, свежую непопулярную фигуру. Его будут раскручивать, накачивать и пытаться на него оттянуть всех разочаровавшихся в политическом классе людей.