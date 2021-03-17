В отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым без разрешения украинских властей, ведется расследование в рамках уголовного производства, написал проект «Радио Свобода»* «Крым.Реалии» 16 марта со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ)

«Мне смешно»: Соседов обратился к СБУ © Сергей Соседов

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Речь идет об артистах из списка в 59 фамилий, составленного Израильской ассоциацией актеров «Маген». Ранее ее представители обнародовали информацию о том, что обратились в СБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении российских знаменитостей, посещавших Крым с гастролями.

В «Маген» также уточнили, что планируют запретить гастроли российским артистам, посещавшим Крым и в Израиле. Также члены ассоциации обратились к главе Союза кинематографистов России, режиссеру Никите Михалкову и к Гильдии актеров России с просьбой «предотвратить пропаганду аннексии Крыма и прекратить нарушать законы Украины».

Кроме этого «Маген» опубликовала список российских звезд, которые планируют поехать в Крым с гастролями в 2021 году.

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента