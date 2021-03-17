В ведомстве отметили, что расследование ведется в рамках статьи Уголовного кодекса страны о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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Речь идет об артистах из списка в 59 фамилий, составленного Израильской ассоциацией актеров «Маген». Ранее ее представители обнародовали информацию о том, что обратились в СБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении российских знаменитостей, посещавших Крым с гастролями.
В «Маген» также уточнили, что планируют запретить гастроли российским артистам, посещавшим Крым и в Израиле. Также члены ассоциации обратились к главе Союза кинематографистов России, режиссеру Никите Михалкову и к Гильдии актеров России с просьбой «предотвратить пропаганду аннексии Крыма и прекратить нарушать законы Украины».
Кроме этого «Маген» опубликовала список российских звезд, которые планируют поехать в Крым с гастролями в 2021 году.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента