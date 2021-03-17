Любой олигарх является ограничителем внешнего влияния, а Западу нужно выстроить систему внешнего управления Украиной, которая все еще строится и во многом работает недостаточно. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Конечно, Медведчук является одним из них, и по нему тоже пытаются бить. И сейчас на Западе огромные дорогостоящие программы приняты по борьбе с российским информационным влиянием, поэтому вполне возможно, что украинское государство на закрытии телеканалов еще что-нибудь заработало, потому что что-то за это заплатили, что-то отстегнули от этих программ. То есть понятно, что не столько государство, сколько имеющие власть конкретные люди», — указал Неменский.

Говоря о кампании против Медведчука политолог добавил, что если формальные юридические жалобы в международные судебные инстанции будут грамотными и будут раскручиваться, то Запад может что-то осудить, но это осуждение не будет иметь каких-то практических результатов, потому что и Запад, и Украина в отношении к России и идее борьбы с российским информационным влиянием исходят из логики военной целесообразности и никаких норм и законов не признают.

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