Ранее Тимошенко заявила о готовности политической силы войти в коалицию с правящей партией «Слуга народа». Политик призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
Эксперт отметил, что предыдущий президент Петр Порошенко, о премьерстве которого тоже ходили слухи, из «комсомольца и регионала» превратился в патриотического радикала, а Тимошенко в этом смысле более взвешенная.
«Кроме того, Порошенко как политик опытнее и ярче Зеленского, как премьер он ему не оставит шанса. А Тимошенко, если до этого дойдет, будет уважать и будет в своих рамках. Конечно, копать под него будет, безусловно, но под него нечего уже копать — он уже сам закапывается», — указал Рудяков.
Кроме того, американцы вряд ли будут форсировать Порошенко, потому что порошенковский кейс для администрации президента США Джо Байдена слишком токсичен, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.