Весьма вероятно, что лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко станет премьер-министром Украины при президенте Владимире Зеленском. Такие консультации шли уже давно. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Павел Рудяков о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что предыдущий президент Петр Порошенко, о премьерстве которого тоже ходили слухи, из «комсомольца и регионала» превратился в патриотического радикала, а Тимошенко в этом смысле более взвешенная.

«Кроме того, Порошенко как политик опытнее и ярче Зеленского, как премьер он ему не оставит шанса. А Тимошенко, если до этого дойдет, будет уважать и будет в своих рамках. Конечно, копать под него будет, безусловно, но под него нечего уже копать — он уже сам закапывается», — указал Рудяков.

Кроме того, американцы вряд ли будут форсировать Порошенко, потому что порошенковский кейс для администрации президента США Джо Байдена слишком токсичен, заключил собеседник издания.

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