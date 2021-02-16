Зеленский не усидит в президентском кресле до конца положенного срока, уверен украинский политолог Павел Рудяков

Об этом Рудяков, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива», рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

- Павел Николаевич, как вы считаете, почему произошли такие кардинальные политические изменения?

- Это результат внешнего контроля. Зеленский шел как согласованный кандидат олигархических групп и, очевидно, воспринятый американцами — поэтому он так блестяще реализовал все технологические ходы, которые они применяли.

На первых порах он пытался держать баланс между приведшими его к власти олигархами и внешним управлением, но в последнее время есть целый ряд маркеров и признаков, что он абсолютно ушел под внешнее управление в еще гораздо более жестком и беспомощном варианте, чем это было у Порошенко.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

А пока вся эта политическая у нас кипит деятельность, они построили и продолжают нагибать дальше, под это дело они хотят подстроить под себя банковскую систему и получить монополию на освоение рынка земли.

- Возможно ли, что премьером станет Петр Порошенко, как об этом недавно говорил Александр Турчинов?

— Ну, это как возможный сценарий. Но если брать пять возможных сценариев, то он под номером четыре с половиной.

Тимошенко вернулась в большую политику: с олигархами и новой «партией регионов» © ba.org.ua Тимошенко Юлией Владимировной. Вроде по Киеву ходят слухи, что уже идут какие-то консультации. Она бы лучше им подошла. Потому что Порошенко все-таки очень радикализировался — у нас еще не было таких патриотических радикалов, каким стал «комсомолец и регионал» Порошенко. Тимошенко в этом смысле более взвешенная.

Кроме того, Порошенко как политик опытнее и ярче Зеленского, как премьер он ему не оставит шанса. А Тимошенко, если до этого дойдет, будет уважать и будет в своих рамках. Конечно, копать под него будет, безусловно, но под него нечего уже копать — он уже сам закапывается.

Кроме того, американцы вряд ли будут форсировать Порошенко, потому что порошенковский кейс для Байденов токсичен, как ни крути.

- А как считаете, чем в целом Зеленский отличается от Порошенко?

— Ростом. И возрастом.

В остальном он ничем не отличается. Он хороший мальчик — так Порошенко тоже был когда-то хорошим дядей. Единственное — этот, может, не так ворует, как Петро. Или не монополизировал воровство на государственном уровне. А то, что ему причитаются откаты, ему падает на какие-нибудь счета, он об этом не знает или узнает от сотрудников раз в месяц, краснеет и продолжает это делать.

Измена измены. Как Зеленский покрывает Порошенко, используя Януковича

Если вы захотите найти десять отличий между ними, вы не найдете и трех.

- Какое будущее есть у президента Зеленского, если оценивать его из сегодняшних политических реалий?

— Будущее у него, к сожалению, позорное, несмотря на то что он вроде пришел на таком гребне поддержки, в значительной мере это был такой результат серьезных технологических усилий, но и многие люди посмотрели на него как на надежду.

Человеческое будущее — ну, он обеспеченный человек, думаю, что на политической пенсии он будет жить сытно, дети будут расти и учиться в престижных западных заведениях, все у него будет как у позитивного современного миллионера.

Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам © president.gov.ua

Думаю, что он не досидит до конца положенного срока — его вынесут или сам смоется и таким образом повторит судьбу единственного нашего из шести (ну, Януковича не будем считать, это было чистое насилие) президентов Украины Кравчука, которого он так любит. Будучи первым президентом, он назначил досрочные выборы, уверенный, что он их выиграет. Думаю, что этот тоже докатится до досрочных выборов, получит свои 7-8% за счет страшных усилий и голосования всех украинцев Америки.