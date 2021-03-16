Ранее Тимошенко заявила о готовности политической силы войти в коалицию с правящей партией «Слуга народа». Политик призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
Эксперт отметил, что этот вариант вполне реален, тем более что Тимошенко очень активно предлагает себя Зеленскому почти премьером.
«Что Порошенко, что Тимошенко — зубры украинской политики. И при том и при другом премьере Зеленский превратится в некое подобие Ющенко — очень слабый президент при сильном премьере просто потеряется. Именно это сдерживает сейчас Зеленского от принятия решения по Тимошенко», — указал Царев.
Ввиду атак на оппозиционеров, сохранения точечных коалиций «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь», потенциального сближения «Слуги народа» и «Батькивщины», а также заигрывания власти с «Европейской солидарностью», Верховную Раду могут наполнить неожиданные коалиции, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.