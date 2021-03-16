Если президент Украины Владимир Зеленский будет терять своих депутатов и если не будет найден компромисс с олигархом Игорем Коломойским, то вполне возможно создание некой коалиции, в которую будет входить и партия Юлии Тимошенко. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Скоро могут запретить ОПЗЖ и Партию Шария © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт отметил, что этот вариант вполне реален, тем более что Тимошенко очень активно предлагает себя Зеленскому почти премьером.

«Что Порошенко, что Тимошенко — зубры украинской политики. И при том и при другом премьере Зеленский превратится в некое подобие Ющенко — очень слабый президент при сильном премьере просто потеряется. Именно это сдерживает сейчас Зеленского от принятия решения по Тимошенко», — указал Царев.

Ввиду атак на оппозиционеров, сохранения точечных коалиций «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь», потенциального сближения «Слуги народа» и «Батькивщины», а также заигрывания власти с «Европейской солидарностью», Верховную Раду могут наполнить неожиданные коалиции, заключил собеседник издания.

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