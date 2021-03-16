Украинские артисты Оля Полякова и Андрей Данилко, которые сейчас работают в шоу «Маска», затеяли очередной спор. На этот раз продюсер не ставил на кон свою квартиру в центре Киева, а предложил сыграть на раздевание своей коллеги. Об этом 16 марта написал Нyser

«Весенний призыв»: Ургант пошутил над Пугачевой и ее новыми друзьями © Максим Галкин/Инстаграм Оля Полякова и Андрей Данилко заключили пари во время угадывания участника в образе мольфара (знахарь в культуре гуцулов).

«Я считаю, что это Павел Костицын! Это логика! Мы с Олей бьемся об заклад: если это Павел — она будет бегать по сцене обнаженная, а я — одетый — за ней», — заявил Данилко.

«Дорогие мои, смотря мои шоу, вы, вероятно, заметили, что голой я люблю бегать и часто это делаю у себя на концертах. Но, поскольку нас смотрят дети, я не хочу сегодня бегать голой», — пошутила в ответ Полякова.

В итоге Данилко все же проиграл спор, и Поляковой пришлось отдуваться за его слова. Поскольку на эфир шоу исполнительница пришла в наряде, имитирующем халат и полотенце на голове после душа, то ей пришлось снять это, оставшись в боди телесного цвета. Данилко свою часть уговора тоже выполнил, расхаживая за Поляковой по сцене в одежде.

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Украинское шоу «Маска» жители России с недавних пор не могут смотреть: правообладатели заблокировали видео для россиян.