Украинская певица Оля Полякова на днях дала интервью программе «Слава +», где рассказала, почему с радостью согласилась на участие в шоу «Маска» и как именно на этот проект подбирали детективов

«Ведьмин шабаш»: Пугачева и Галкин снова оказались в центре внимания © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Эту задачу на Украине выполняют певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.

Читайте также: С языком и не на коленях: украинский шоу-бизнес за неделю с 8 по 12 марта.

«Роскошное шоу. Красивая картинка. Как только я зашла в студию, я сразу поняла, что это будет масштабное шоу, потому что я много сидела в шоу и видела шоу, но такого красивого, такого качественного, такого жирного шоу у нас еще не было», — сказала Полякова.

Поэтому, подытожила певица, у нее не было никакого сомнения, участвовать в этом проекте или нет. Ответила артистка и на претензии многих зрителей в свой адрес о том, что Полякова только создает на программе ненужный балаган.

«Вот давайте на секундочку представим — Поляковой нет. Данилко — рассуждает, Dzidzio — улыбается… Понимаете? Я там всех, елки-палки, завожу! Поэтому все на своих местах», — отметила певица.

Она заявила, что подбирали членов жюри именно таким образом, чтобы они дополняли друг друга, делая программу интересной для зрителя.