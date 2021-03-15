Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.
Эту задачу на Украине выполняют певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.
Читайте также: С языком и не на коленях: украинский шоу-бизнес за неделю с 8 по 12 марта.
«Роскошное шоу. Красивая картинка. Как только я зашла в студию, я сразу поняла, что это будет масштабное шоу, потому что я много сидела в шоу и видела шоу, но такого красивого, такого качественного, такого жирного шоу у нас еще не было», — сказала Полякова.
Поэтому, подытожила певица, у нее не было никакого сомнения, участвовать в этом проекте или нет. Ответила артистка и на претензии многих зрителей в свой адрес о том, что Полякова только создает на программе ненужный балаган.
«Вот давайте на секундочку представим — Поляковой нет. Данилко — рассуждает, Dzidzio — улыбается… Понимаете? Я там всех, елки-палки, завожу! Поэтому все на своих местах», — отметила певица.
Она заявила, что подбирали членов жюри именно таким образом, чтобы они дополняли друг друга, делая программу интересной для зрителя.