Петр Порошенко и Юлия Тимошенко смогут воспользоваться атакой президента Украины Владимира Зеленского на оппозицию. Они тоже рассчитывают забрать себе небольшую часть падающего рейтинга Зеленского. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Главная проблема Крыма — гибридная война Запада против России © РИА Новости, Нина Зотина Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Тогда также была запрещена деятельность так называемых «телеканалов Медведчука»: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Эксперт отметил, что много голосов Зеленского они забрать не смогут, поскольку у них непересекающиеся электораты, но они точно будут предпринимать массу усилий для этого.

«К тому же и Порошенко, и Зеленский прекрасно знают, что на Украине президента не выбирают. Там назначается диктатор спецслужбами США и Великобритании, а популярность является только одним из факторов, как это было в случае с Зеленским. А Порошенко и Тимошенко хотят, чтобы американцы их назначили "любимой женой" и рассчитывают, что из-за падающего рейтинга Зеленскому придется уйти», — указал Марков.

Политолог добавил, что Зеленский вполне может запретить ОПЗЖ, как это проделали с Компартией Украины.

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