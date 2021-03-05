Пластический хирург Иван Володченков раскрыл секрет хорошего внешнего вида украинской певицы Софии Ротару, которой уже 73 года. По мнению медика, омолодилась она за счет собственных жировых клеток. Такую новость 5 марта опубликовал «Собеседник.ru»

По словам Володченкова, немалое влияние на Ротару оказал здоровый образ жизни и проживание у моря в Крыму, все это положительно сказалось на цвете лица и общем самочувствии, но без пластики, конечно, не обошлось.

Володченков заявил, что певица как минимум раз в жизни делала подтяжку шеи, эндоскопический лифтинг лба и круговую блефаропластику (подтяжку век), а также убрала с лица лишнюю кожу. У Ротару появился новый двойник, на этот раз с Украины © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Могу сказать однозначно, что врач, который ее оперирует, отличный специалист. Работа сделана очень тонко и совершенно незаметна для окружающих. Невооруженным взглядом не сразу поймешь, что были проведены хирургические вмешательства: настолько у Ротару все смотрится гармонично и естественно. После 60 лет пластические операции проводят крайне редко», — рассказал хирург.

Поэтому сейчас, пояснил он, артистка омолаживается у косметологов. Врач уверен, что в лице певицы есть специальные нити, а вот филлерами она вряд ли балуется, от них на лице появляются типичные отеки, а их у Ротару нет.

«Предполагаю, что певица омолаживается с помощью липофилинга. Это очень популярная процедура, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, который потом вводится в скуловые области и области нижней челюсти. Считается, что этот жир более живучий и помогает добавить лицу необходимый объем, который у Ротару несколько лет назад не наблюдался», — добавил Володченков.

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Единственное, что на сегодняшний день выдает возраст Ротару, говорит хирург, это лишний вес. По всей видимости, липосакцию хирурги делать уже не берутся, так как артистке давно за 60, и серьезное вмешательство уже крайне опасно. Поэтому, констатировал врач, худеть Ротару придется самостоятельно.