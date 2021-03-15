Численность автомобилей, сопровождающих в деловых поездках супругу президента Украины Елену Зеленскую, а также сотрудников охраны первой леди недавно увеличилась. Об этом сообщают «Украинские новости» 15 марта

Как правило, Елена Зеленская отправляется на деловые встречи вместе с мужем. Однако для поездок без супруга у нее есть личный кортеж.

Ранее она ездила в бронированном мерседесе в сопровождении 10 охранников. При этом журналисты обратили внимание, что кортеж первой леди нарушил правила и двигался со скоростью 114 км/ч вместо 50 км/ч. Зеленская опозорилась из-за наряда на форуме о моде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Теперь ее кортеж усилен внедорожником прикрытия, кроме того, добавилось количество машин охраны. Телохранители первой леди следуют за ее машиной на джипе Toyota Prado, а сотрудники госохраны сменили авто с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Отмечается, что марки машин в кортеже обычно меняют в целях безопасности. Также номера машин нельзя пробить по базе полиции.

В новом составе кортеж Зеленской заметили возле КВЦ «Парковый», где на днях состоялся форум «Украина 30». Зеленская выступала на мероприятии, посвященном моде. Отмечается, что для передвижения ее кортежа движение не перекрывали.