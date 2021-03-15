Как правило, Елена Зеленская отправляется на деловые встречи вместе с мужем. Однако для поездок без супруга у нее есть личный кортеж.
Ранее она ездила в бронированном мерседесе в сопровождении 10 охранников. При этом журналисты обратили внимание, что кортеж первой леди нарушил правила и двигался со скоростью 114 км/ч вместо 50 км/ч.
Теперь ее кортеж усилен внедорожником прикрытия, кроме того, добавилось количество машин охраны. Телохранители первой леди следуют за ее машиной на джипе Toyota Prado, а сотрудники госохраны сменили авто с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Отмечается, что марки машин в кортеже обычно меняют в целях безопасности. Также номера машин нельзя пробить по базе полиции.
В новом составе кортеж Зеленской заметили возле КВЦ «Парковый», где на днях состоялся форум «Украина 30». Зеленская выступала на мероприятии, посвященном моде. Отмечается, что для передвижения ее кортежа движение не перекрывали.