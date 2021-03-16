Наибольшую опасность, по данным медиков, представляет консервант уротропин, который значится на этикетке как добавка Е239. Кроме того, из-за высокого содержания соли сельдь не рекомендуется при заболеваниях почек и болезней мочевого пузыря.
Поэтому врачи советуют готовить сельдь не засаливая — в духовке или на пару.
При этом сама по себе сельдь полезна — в ней содержится витамин D, плюс в ней мало аллергенов, и она является источником полезных жиров.
Мужчинам стоит добавить ее в рацион с целью профилактики инфарктов, инсультов и почечных заболеваний, а женщинам — при беременности и в период менопаузы. В 100 г сельди лишь 260 ккал, таким образом, ее необязательно избегать и тем, кто на диете.
При покупке сельди обратите внимание на ее жабры — они должны быть темно-красными и упругими. Также загляните рыбине в глаза — убедитесь, что они красные и чистые.
Тушка должна иметь нормальный запах, быть упругой и чистой. Хранится соленая сельдь не дольше месяца.