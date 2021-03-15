Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко поздравил сестру с днем ​​рождения и подготовил для нее экзотическое блюдо из мадагаскарских тараканов. Соответствующее видео кулинар 14 марта опубликовал в сториз Instagram

«Празднуем день рождения сестры. Я ей приготовил подарок. Ням-ням-ням, люблю сестру», — сказал Клопотенко.

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«Спасибо, брат, если бы я съела тараканов? Что же еще может любимый мой братик подарить мне?» — отреагировала именинница.

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Повар Евгений Клопотенко не раз говорил, что Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявлял, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.