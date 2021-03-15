Юморист Максим Галкин и его жена певица Алла Пугачева на днях посетили юбилей блогера и шоу-дивы Насти Ивлеевой, о чем комик рассказал в своем Instagram. Публика на дне рождения оказалась очень разношерстной

«Это было весело, необычно, креативно, познавательно, атмосферно, провокационно! Спасибо, Настя, за незабываемые арт-впечатления!» — написал Галкин.

К публикации он прикрепил серию праздничных фото, где его 71-летняя супруга Пугачева позирует в компании 39-летней ведущей Ксении Собчак, 19-летнего блогера Дани Милохина и именинницы Насти Ивлеевой, которой исполнилось 30 лет.

«Замутняло сознание»: Соседов назвал секрет пиара Пугачевой © IPnews

Виновница торжества пришла на свой день рождения в полупрозрачном платье, очень похожий на ее наряд надела Пугачева, надев поверх ультракоротких шорт прозрачную юбку.

Обычно образы Примадонны внимательно изучают и часто критикуют, но на этот раз все внимание перетянул на себя Максим Галкин. Он надел шорты, поверх них — пиджак в стиле балов XIX века, дополнив все это перчатками, расшитыми золотом и драгоценными камнями.

«Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусить. Жду такого же эффекта, но нет», — прокомментировала внешний вид Галкина Собчак.

«Не скромничай», — ответил он.

Читайте также: «Репетиция похорон?»: Пугачева померкла на фоне Распутиной.

Не так давно Пугачева и Галкин посетили юбилей модельера Вячеслава Зайцева. Об этом комик тоже писал в соцсетях, тогда пользователи сравнили Примадонну с мумией и ожившим мертвецом. В этот раз тоже не обошлось без критики, но досталось всем.

«Это что шабаш?», «Шашлыкам быть! Собчак с шампурами пришла», «Не ваш уровень. Без обид, но в таких тусовках великую Аллу Борисовну видеть грустно… Да и вы, Максим, не на своем месте», «Моргенштерна не хватает для полного комплекта», «Все смешалось в доме Облонских!!», «Странный винегрет», «Люди из разных галактик», «Сумасшедший дом», — написали подписчики.