Исполнительница «Розы чайной», которая оказалась одной из самых молодых участниц шоу, даже в 56 лет осталась верна себе и позировала на общем снимке в платье, едва скрывающем нижнее белье.
Рядом с Распутиной 71-летняя Пугачева в широком платье оверсайз, которые она раньше очень любила, выглядела не совсем современно, что заметили подписчики.
«Ржу не могу. Наряды-то "нарядные"», «Маша забыла штаны надеть, как обычно», «Чего-то не хватает, то ли штанов у Маши, то ли красивых нарядов у остальных!», «Все старые и облезлые», «А Пугачева почему в черном? Репетиция похорон?» — прокомментировали снимок пользователи.
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Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная». Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась.