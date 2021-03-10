Певица Алла Пугачева и ее коллега с одесскими корнями Маша Распутина стали участницами программы Максима Галкина «Сегодня вечером», которую он посвятил композитору Александру Зацепину. Фото с мероприятия Распутина выложила в Instagram 9 марта

Киркоров заявил о родстве с Вангой © Филипп Киркоров/Инстаграм

Рядом с Распутиной 71-летняя Пугачева в широком платье оверсайз, которые она раньше очень любила, выглядела не совсем современно, что заметили подписчики.

«Ржу не могу. Наряды-то "нарядные"», «Маша забыла штаны надеть, как обычно», «Чего-то не хватает, то ли штанов у Маши, то ли красивых нарядов у остальных!», «Все старые и облезлые», «А Пугачева почему в черном? Репетиция похорон?» — прокомментировали снимок пользователи.

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Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная». Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась.