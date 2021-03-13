У президента Украины Владимира Зеленского нет политического будущего. Более того, у него не должно было быть и политического настоящего. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Петра Порошенко, что ему на смену мог прийти кто угодно другой, и так уж вышло, что этим кем угодно другим стал Зеленский.

По его мнению, если предположить, что выборы будут завтра, то Зеленский с большой вероятностью победит всех своих соперников, и того же Юрия Бойко, и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко, но к следующим выборам ситуация резко изменится.

«В том-то и дело, что такой «лафы» для Зеленского не будет, как не было подобного для Порошенко в 2019-м. Зеленского на раз-два сменит другой несистемный персонаж, сила которого именно в том, что он сегодня не в тренде. Это может быть врач, блогер или какой-то аполитичный коммерс. Тот, кто не будет раздражать два полушария Украины», — указал Лесев.

Правда, в этих прогнозах нужно делать существенное отступление: все это произойдет при условии, что внешнее управление при Зеленском не вызовет неуправляемого внутреннего бунта, который может привести к развалу страны, заключил собеседник издания.

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