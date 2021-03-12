Зоозащитники раскритиковали киевскую группу Go_A за использование в клипе для «Евровидения» редкой краснокнижной птицы - канюка степного. Организаторы конкурса на Украине отреагировали на это обвинение, о чем написал сайт «Суспільне» 12 марта

«Птица, которая принимала участие в клипе, не живет в дикой природе. Она была травмирована еще птенцом, поэтому росла в зверинце — в естественных условиях она может погибнуть. "Съемки проходили недалеко от места ее проживания, чтобы у птицы не было стресса, хоть для клипа локация не была удобной. То есть приоритетом съемочной команды было не нанести вред птице», — заявили организаторы.

«Хоть черта лысого»: Соседов призвал не переоценивать «Евровидение» © Сергей Соседов Екатерина Павленко держит его на руке, а остальные кадры для ролика были куплены на видеостоках.

Представители конкурса от Украины подчеркнули, что вреда птице нанесено не было, а сцена с редкой птицей была включена в клип, чтобы обратить внимание общественности к проблемам исчезающих видов.

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В четверг, 11 марта, зоозащитники Украины сообщили на странице UAnimals в Facebook о своем негодовании по поводу эксплуатации музыкантами из Go_A канюка степного.

Защитники животных напомнили представителям шоу-бизнеса, что эта птица находится под угрозой уничтожения, и еще недавно численность пернатых этого вида была настолько мала, что животное считали исчезнувшим.

В группе UAnimals подчеркнули, что болеют за победу Украины на песенном конкурсе, но эксплуатацию животных считают «жестокостью и пережитком прошлого, и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире».