Шансы киевской группы Go_A попасть в полуфинал «Евровидения» являются высокими, но для победы песне не хватает «коронавирусного» элемента. Такое заявление сделал украинский продюсер Денис Путинцев телеканалу Obozrevatel 11 марта

«Чернобыль — это очень классно, они делают правильный выбор в отношении европейского сообщества, которое точно знает, что такое Чернобыль. Но я бы немного с коронавирусом сынтегрировал эту историю», — сказал Путинцев.

По его прогнозу, в 2021 году Украина войдет в полуфинал «Евровидения», но победу киевской группы в конкурсе назвал маловероятной.

Продюсер вспомнил, что не самым позитивным образом отреагировал, когда узнал, кто поедет на музыкальное соревнование от его страны, хоть и «уважает этих музыкантов», которые поднимают важные вопросы, в том числе экологические и конкретно чернобыльской зоны.

Зоозащитники возмущены новым видео Украины для «Евровидения» © Facebook Go-A

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Группа Go_A должна была представить Украину на «Евровидении» в прошлом году, но из-за карантина соревнование было отменено, и коллективу дали возможность попробовать силы снова.

Музыканты написали еще несколько песен, одну из которых, под названием «Шум», жюри выбрало для конкурса. Изначально в песне звучало упоминание психоактивных веществ, а в клипе люди в костюмах химзащиты водили хоровод.

Позже группа решила переделать материал под хронометраж и формат «Евровидения»: композицию сократили, убрав из нее слово «конопля», а клип пересняли, добавив в него новые детали, в том числе кадры с канюком степным.

Эта птица занесена в Красную книгу Украины, из-за чего зоозащитники страны высказали свое возмущение действием участников группы.