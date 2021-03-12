Запад наводнил Украину выгодной для себя пропагандой, для борьбы с этим России нужна пропаганда, основанная на фактах украинской действительности. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру киевский журналист Владимир Скачко

Скачко отметил, что Россия сначала проиграла Украину Западу в умах, а затем де-факто. Теле-«Дом» с химерами, или Как бороться с привидениями © Facebook, Телеканал Дом

«Россия сейчас должна повторить то, что повторил коллективный Запад. Завоевать симпатии украинцев, среди них распространить пророссийскую (которая на самом деле является проукраинской) позицию, на эту позицию найти людей, воспитать политические элиты и попытаться каким-то способом привести эти элиты к власти, чтобы элиты служили Украине и российско-украинским отношениям по зову сердца, а не за зарплату», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что противодействовать пропаганде можно только контрпропагандистскими методами, желательно, побеждая украинскую пропаганду правдивой контрпропагандой и правдивой информацией.

Нужно говорить правду о том, что Украина вымирает и лишается собственного суверенитета, подкрепляя это реальными примерами, а истории про «распятых мальчиков» подействуют только на впечатлительных и городских сумасшедших, заключил Скачко.

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