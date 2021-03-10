«Евровидение-2021»: с чем Украина и Россия поедут на конкурс

Группа Go-A от Украины и певица Манижа от России отправятся представлять свои страны на престижный европейский песенный конкурс. Правда, конкурс этот давно стал не столько творческим соревнованием, сколько местом для политических и гражданских заявлений.
От Украины едет группа Go_A с песней «Шум». Это танцевальная песня, основанная на устном народном украинском фольклоре. В прошлом пандемическом году на несостоявшемся конкурсе «Евровидение» Украину должна была представлять тоже группа Go_A, но с другой песней — «Соловей». За год изменилась политическая и тематическая повестка, поэтому украинская группа сделала ставку на оригинальность и самобытность.
В клипе артисты облачены в белые защитные костюмы и прозрачные маски-экраны. Это, собственно, и все, если говорить об актуальности композиции. Свою пронзительную песню певица исполняет в стиле народного вокала (куда же без украинской аутентики). Но при чем здесь защитные маски и белые комбинезоны из «красной ковидной зоны», сказать сложно. Особенно учитывая текст песни.
А у нашего Шума зеленая шуба
Девки гуляли, шубу порвали
Сею-вею, сею-вею коноплю
Сею-вею, сею-вею зелёненькую
Эй, давайте-давайте заплетём Шума
Шума заплетём, гулять пойдём
Сею-вею, сею-вею коноплю
Сею-вею, сею-вею зелёненькую.
От России в Роттердам поедет выступать популярная певица Манижа. Ее трек «Русская женщина» взволновал не только поклонников, которые и обеспечили ей победу на национальном отборе, но и критиков.
Поле, поле, поле, я ж мала
Поле, поле, поле, так мала
Как пройти по полю из огня?
Как пройти по полю, если ты одна?
А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки?
А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?
Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи
Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень
Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля
А чё ждать? Встала и пошла.
«Женская» песня была презентована в Международный женский день 8 марта. Русская народная тема была осовременена и исполнена в рэповом жанре.
Впрочем, четко определить жанр композиции сложно. А вот посыл песни вполне понятен. Он о том, что западному зрителю близко и понятно. О женщине, которая претендует быть равно доминирующей в современном мире.
Знаменитое русское «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» за годы трансформировалось из наказания в достижение женщины 21 века. Мысль российской певицы, спетой на понятном всем английском языке, — «Каждая русская женщина обязана знать (ха-ха). Ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену» — раскритиковали. Западная идея «фикс», упакованная в русскую мелодику, резанула, например, Владимира Жириновского и Егора Холмогорова.
Использовать национальный колорит в композиции, костюмах и сценических постановках на «Евровидении» — не новая идея. Этим часто пользуются как украинские конкурсанты, так и российские. Так, исполнительница от Украины Руслана победила на конкурсе именно со своими «Дикими» карпатскими танцами под аккомпанемент трембит. Российские «Бурановские бабушки», которые представляли Россию на конкурсе в 2012 году, тоже показали неожиданно высокий результат, заняв второе место.
Сегодня конкурсанты от России и Украины пошли тем же путем, но народная идентичность уже несет новые смыслы. Всего 9 лет назад «Бурановские бабушки» пели:
«Дом полон детей, приехали, милые.
Дом полон детей, приехали, милые.
Я надену зелёное платье и повяжу красный платок.
Я надену зелёное платье и пойду плясать.
Будем петь звонко-звонко, пусть сейчас уйдёт грусть,
Будем петь звонко-звонко все вместе».
Сегодня же исполнительница от России поет:
«Шо там хорохорится? Ой, красавица
Ждешь своего юнца? Ой, красавица
Тебе уж за 30, алло, где же дети?
Ты в целом красива, но вот, похудеть бы
Надень подлиннее, надень покороче
Росла без отца, делай то, что не хочешь
Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)
Послушайте, правда, мы с вами — не стадо
Вороны, прошу отвалите-е-е».
А украинка ей вторит: «…Девки гуляли, шубу порвали».