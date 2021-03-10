«Евровидение-2021»: с чем Украина и Россия поедут на конкурс

Пандемия и феминизм с национальным колоритом: на эти современные тренды поставили украинские и российские исполнители, которые победили в национальных отборах на «Евровидение-2021»

«Куда дели коноплю?»: украинцам не понравилась переделанная песня для «Евровидения» © Facebook, Go-A Band Манижа от России отправятся представлять свои страны на престижный европейский песенный конкурс. Правда, конкурс этот давно стал не столько творческим соревнованием, сколько местом для политических и гражданских заявлений.

От Украины едет группа Go_A с песней «Шум». Это танцевальная песня, основанная на устном народном украинском фольклоре. В прошлом пандемическом году на несостоявшемся конкурсе «Евровидение» Украину должна была представлять тоже группа Go_A, но с другой песней — «Соловей». За год изменилась политическая и тематическая повестка, поэтому украинская группа сделала ставку на оригинальность и самобытность.

В клипе артисты облачены в белые защитные костюмы и прозрачные маски-экраны. Это, собственно, и все, если говорить об актуальности композиции. Свою пронзительную песню певица исполняет в стиле народного вокала (куда же без украинской аутентики). Но при чем здесь защитные маски и белые комбинезоны из «красной ковидной зоны», сказать сложно. Особенно учитывая текст песни.

А у нашего Шума зеленая шуба

Девки гуляли, шубу порвали

Сею-вею, сею-вею коноплю

Сею-вею, сею-вею зелёненькую

Эй, давайте-давайте заплетём Шума

Шума заплетём, гулять пойдём

Сею-вею, сею-вею коноплю

Сею-вею, сею-вею зелёненькую.

От России в Роттердам поедет выступать популярная певица Манижа. Ее трек «Русская женщина» взволновал не только поклонников, которые и обеспечили ей победу на национальном отборе, но и критиков.

Go_A кардинально изменила песню для «Евровидения», но тизер тут же пропал из сети © Go_A - ШУМ

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень

Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля

А чё ждать? Встала и пошла.

Евровидение-2021: Россия сделала ставку на таджикскую «Русскую женщину» из ООН © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Впрочем, четко определить жанр композиции сложно. А вот посыл песни вполне понятен. Он о том, что западному зрителю близко и понятно. О женщине, которая претендует быть равно доминирующей в современном мире.

Знаменитое русское «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» за годы трансформировалось из наказания в достижение женщины 21 века. Мысль российской певицы, спетой на понятном всем английском языке, — «Каждая русская женщина обязана знать (ха-ха). Ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену» — раскритиковали. Западная идея «фикс», упакованная в русскую мелодику, резанула, например, Владимира Жириновского и Егора Холмогорова.

Использовать национальный колорит в композиции, костюмах и сценических постановках на «Евровидении» — не новая идея. Этим часто пользуются как украинские конкурсанты, так и российские. Так, исполнительница от Украины Руслана победила на конкурсе именно со своими «Дикими» карпатскими танцами под аккомпанемент трембит. Российские «Бурановские бабушки», которые представляли Россию на конкурсе в 2012 году, тоже показали неожиданно высокий результат, заняв второе место.

Сегодня конкурсанты от России и Украины пошли тем же путем, но народная идентичность уже несет новые смыслы. Всего 9 лет назад «Бурановские бабушки» пели:

«Дом полон детей, приехали, милые.

Дом полон детей, приехали, милые.

Я надену зелёное платье и повяжу красный платок.

Я надену зелёное платье и пойду плясать.

Будем петь звонко-звонко, пусть сейчас уйдёт грусть,

Будем петь звонко-звонко все вместе».

Сегодня же исполнительница от России поет:

«Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

Послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу отвалите-е-е».

А украинка ей вторит: «…Девки гуляли, шубу порвали».