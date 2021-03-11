Работа «Северного потока – 2» может быть запущена к началу отопительного сезона — к октябрю, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он на днях рассказал изданию «Известия»

По его словам, до конца строительства трубопровода осталось 3–4 месяца.

«Думаю, сейчас [судно-трубоукладчик] "Фортуна" закончит мелководный участок на первой нитке. К этому моменту на "Академике Черском" закончатся подготовительные работы. "Фортуна" перейдет на вторую нитку мелководного участка, где продолжит укладывать трубы. "Академик Черский" встанет на достройку глубоководного участка на первой нитке», — сказал эксперт.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Заявление оператора проекта Nord Stream 2 о планах завершить в сентябре трубоукладочные работы, возможно, даже перестраховка. Трубоукладочные работы они и пораньше смогут завершить, им еще месяца два останется на пусконаладочные работы», — отметил Юшков.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток – 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

Позднее появилась информация, что достройка трубопровода продолжится до сентября.

При этом «Газпром» заявлял, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока – 2» не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.