По его словам, до конца строительства трубопровода осталось 3–4 месяца.
«Думаю, сейчас [судно-трубоукладчик] "Фортуна" закончит мелководный участок на первой нитке. К этому моменту на "Академике Черском" закончатся подготовительные работы. "Фортуна" перейдет на вторую нитку мелководного участка, где продолжит укладывать трубы. "Академик Черский" встанет на достройку глубоководного участка на первой нитке», — сказал эксперт.
Он отметил, что при благоприятном сценарии укладку первой нитки могут завершить уже в мае.
«Заявление оператора проекта Nord Stream 2 о планах завершить в сентябре трубоукладочные работы, возможно, даже перестраховка. Трубоукладочные работы они и пораньше смогут завершить, им еще месяца два останется на пусконаладочные работы», — отметил Юшков.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток – 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
Позднее появилась информация, что достройка трубопровода продолжится до сентября.
При этом «Газпром» заявлял, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока – 2» не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.