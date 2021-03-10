Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что, когда он арестует одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, ему сразу же позвонит президент США Джо Байден, рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев 10 марта в интервью изданию Украина.ру

Так Царев прокомментировал заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, анонсировавшего 15 марта судьбоносные для Украины события.

«Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Гордон, но из таких серьезных событий и решений, которые должен принять Зеленский, это условие, при котором Байден должен будет позвонить ему. Зеленского убедили в том плане, что звонок последует, если будет запрещена партия ОПЗЖ Медведчука—Рабиновича—Бойко—Левочкина», — сказал Царев.

Разведка боем. Украинский спецназ устроил провокацию у офиса ОПЗЖ © скриншот видео tvzvezda.ru Андрея Деркача, который сотрудничал с Робертом Джулиани, адвокатом Трампа, и Виктора Медведчука.

В то же время Царев не уверен, что Зеленскому это удастся сделать. Реальный ход для украинского президента — это запрет партии Анатолия Шария, считает Царев.

«Не знаю, как насчет того, чтобы задержать Деркача и Медведчука, но закрыть ОПЗЖ и партию Шария у Зеленского может получиться», — отметил он.

Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть, рассказал Царев.