Так Царев прокомментировал заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, анонсировавшего 15 марта судьбоносные для Украины события.
«Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Гордон, но из таких серьезных событий и решений, которые должен принять Зеленский, это условие, при котором Байден должен будет позвонить ему. Зеленского убедили в том плане, что звонок последует, если будет запрещена партия ОПЗЖ Медведчука—Рабиновича—Бойко—Левочкина», — сказал Царев.
По его словам, уже найдена юридическая возможность, как это сделать. Кроме того, планируется задержание либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Робертом Джулиани, адвокатом Трампа, и Виктора Медведчука.
В то же время Царев не уверен, что Зеленскому это удастся сделать. Реальный ход для украинского президента — это запрет партии Анатолия Шария, считает Царев.
«Не знаю, как насчет того, чтобы задержать Деркача и Медведчука, но закрыть ОПЗЖ и партию Шария у Зеленского может получиться», — отметил он.
Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть, рассказал Царев.