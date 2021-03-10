Узбекистан на протяжении последних 12 лет растет быстрее, чем Казахстан. С точки зрения долгосрочных трендов Узбекистан, к сожалению, давно догоняет Казахстан по темпам роста. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов

«И пока Казахстан структурно качественно не изменит свою экономику (а это довольно хлопотная вещь), сегодняшние макроэкономические показатели не дадут ему достичь темпов роста выше 5%. А Узбекистан может добавить и до 10, и до 12%», — указал Кусаинов.

Специалист добавил, что разница между казахстанской и узбекской экономикой еще очень большая, и об этом еще относительно долго речи идти не будет, но, учитывая системное различие в темпах роста Казахстана и Узбекистана, рано или поздно это случится.

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