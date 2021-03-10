Более того, подчеркнул эксперт, сегодня у Узбекистана есть возможность ускориться, в то время как у Казахстана таких возможностей нет.
«И пока Казахстан структурно качественно не изменит свою экономику (а это довольно хлопотная вещь), сегодняшние макроэкономические показатели не дадут ему достичь темпов роста выше 5%. А Узбекистан может добавить и до 10, и до 12%», — указал Кусаинов.
Специалист добавил, что разница между казахстанской и узбекской экономикой еще очень большая, и об этом еще относительно долго речи идти не будет, но, учитывая системное различие в темпах роста Казахстана и Узбекистана, рано или поздно это случится.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.