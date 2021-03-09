Киевская группа Go_A, которая представит Украину на предстоящем «Евровидении-2021» в Нидерландах, выпустила обновленную версию своей конкурсной песни «Шум». Музыканты представили ее в эфире «Радио Промінь»

Евровидение-2021: Россия сделала ставку на таджикскую «Русскую женщину» из ООН © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Музыканты исправили композицию и уже презентовали ее украинским СМИ, журналисты выложили трек в сеть, но оттуда тизер был удален по пока неизвестным причинам. Поэтому коллектив анонсировал новую премьеру в YouTube на 19:00 (20:00 мск) во вторник, 9 марта.

Ранее зрители раскритиковали не только музыку и текст, но и клип группы, где люди в костюмах химзащиты водят хоровод. Чуть позже появилось сообщение, что конкурсное видео тоже будет переделано под формат «Евровидения», но останутся ли там персонажи в защитных одеяниях, пока представители группы не рассказали.

Возмущены украинские зрители были и тем, что людям не дали возможности проголосовать за понравившегося участника или песню, как изначально было обещано. Решение приняла специальная конкурсная комиссия.

Тем временем в России 8 марта все желающие поучаствовали в выборе претендента на песенное состязание от страны. Представлять Российскую Федерацию будет исполнительница таджикского происхождения Манижа.

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В 2021 году «Евровидение» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.

С 2021 года исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал, сделать это решили для того, чтобы снизить количество членов делегации.