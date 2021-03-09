Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом после чемпионата Европы в польском Торуне. Об этом 8 марта заявил главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник, передает Sportarena

Почти 1,5 млн украинцев подхватили коронавирус © REUTERS, Gleb Garanich Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

«Сегодня они сделали повторный тест — он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют. Мы постараемся все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать», — отметил тренер.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился 7 марта. Украина завоевала две золотые медали и одну серебряную.