По его словам, положительные результаты теста получили участницы эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.
«Сегодня они сделали повторный тест — он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют. Мы постараемся все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать», — отметил тренер.
Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился 7 марта. Украина завоевала две золотые медали и одну серебряную.