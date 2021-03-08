Граждане Украины вынуждены выезжать на заработки за границу, в частности, из-за потери экономических связей с Россией. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Молчанов объяснил, почему Европа разрешает украинцам нарушать безвиз © Facebook, Денис Жарких

По словам Гожего, «капиталисты из Евросоюза с удовольствием пользуются копеечной украинской рабочей силой», что, в частности, позволяет делать подписание соглашения о туристическом безвизовом режиме, с помощью которого украинцы нелегально выезжают в ЕС на заработки.

«Конъюнктура рынка труда [Украины] изменилась в худшую сторону в связи с потерей исторических рынков сбыта и естественных экономических связей, в том числе с РФ, а также с программами деиндустриализации страны, программами монополизации аграрного рынка, которые реализуются на Украине. Все это привело к высвобождению огромного количества трудоспособного народа из реального сектора экономики. Вся эта избыточная рабочая сила никому здесь не нужна», — сказал адвокат.

А основным потребителем украинской рабочей силы является Польша, добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.