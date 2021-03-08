По словам Мирошника, нынешняя украинская власть по своей сути компрадорская и управляемая извне.
«Ситуацию противостояния геополитических игроков они могут использовать, только чтобы оторвать себе кусок пожирнее, а для их нежных желудков Донбасс не подходит. Они только готовы размахивать трагедией на Донбассе, выпрашивая подаяния, которые намерены разграбить со всей пролетарской ненавистью», — сказал он.
Представитель ЛНР отметил, что Западу нужна эскалация и горячая точка в подбрюшье России, а Зеленский пытается отвлечь внимание электората от внутренней повестки Украины с тарифами, вакцинами и погружением в коррупцию.
Он подчеркнул, что украинскому президенту мерещится «маленькая победоносная война», но западные партнеры его просто используют.
Полностью интервью можно прочитать здесь.