По словам Мирошника, нынешняя украинская власть по своей сути компрадорская и управляемая извне.

Абзалов объяснил, что на самом деле получится, если Донбасс вернется в состав Украины
Абзалов объяснил, что на самом деле получится, если Донбасс вернется в состав Украины
© РИА Новости, Александр Натрускин

«Ситуацию противостояния геополитических игроков они могут использовать, только чтобы оторвать себе кусок пожирнее, а для их нежных желудков Донбасс не подходит. Они только готовы размахивать трагедией на Донбассе, выпрашивая подаяния, которые намерены разграбить со всей пролетарской ненавистью», — сказал он.

Представитель ЛНР отметил, что Западу нужна эскалация и горячая точка в подбрюшье России, а Зеленский пытается отвлечь внимание электората от  внутренней повестки Украины с тарифами, вакцинами и погружением в коррупцию.

Он подчеркнул, что украинскому президенту мерещится «маленькая победоносная война», но западные партнеры его просто используют.

Полностью интервью можно прочитать здесь.