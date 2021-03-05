Сил у Киева для полноценных военных действий с возможностью захвата территорий нет. Есть возможности для эскалации и нагнетания ощущения войны, считает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

- Родион Валерьевич, как вы считаете, не является ли срыв последних переговоров (3 марта) украинской делегацией, гуманитарная подгруппа которой покинула заседание, не дождавшись его окончания, подготовкой к более решительным действиям украинской власти на «донбасском направлении»?

— Безответственные заявления, досрочный выход из переговоров, невыполнение обязательств — это все лишь последствия целенаправленных действий украинской власти Зеленского на срыв мирного процесса. На такие действия их вполне осознанно толкают американские кураторы. Именно они диктуют курс на обострение на линии соприкосновения.

На полностью самостоятельные действия и формулирование собственной независимой политики ни Зеленский, ни представители его власти не способны. Обострение выражается уже в пятикратном росте числа обстрелов территории Республик Донбасса вооруженными формированиями Киева.

- Как вы полагаете, о каком «варианте Б» реализации Минских соглашений неоднократно говорил президент Зеленский (так и не обозначавший его конкретику)? Может ли этот вариант предусматривать вооруженную попытку решения гражданского конфликта?

— В отличие от политико-дипломатического варианта А вариант Б — военный. Сил у Киева для полноценных военных действий с возможностью захвата территорий нет. Есть возможности для эскалации и нагнетания ощущения войны.

Западу нужна эскалация и горячая точка в подбрюшье России, а Зеленскому — отвлечение внимания электората от нерадостных событий внутренней повестки Украины с тарифами, вакцинами и активным погружением в коррупционную бездну.

Думаю, что даже Зеленскому понятно, что он прошёл «точку невозврата», и, как раньше, уже не будет, но ему хочется верить, что это завтра будет для него благоприятным.

Ему мерещится «маленькая победоносная война», пусть даже на экранах телевизоров, но это изменит к нему отношение «западных партнеров», а это, увы, не так… Его просто используют, как и государство Украина, пока оно еще хоть на что-то способно. Похоже, что артиллерийские канонады неизбежны и точки военной эскалации уже нанесены на карту.

- В настоящее время на внешнеполитическом периметре обозначилось острое противостояние между РФ и США по поводу «Северного потока-2». Некоторые политики в США заявляют о готовности принять любые меры для недопущения ввода в эксплуатацию СП-2. Как вы считаете, может ли руководство Украины использовать конфликт между США и РФ вокруг СП-2 в качестве прикрытия своих планов по вооруженному захвату Донбасса? Если да, то каким образом может быть разыграна эта комбинация?

— Нынешняя украинская власть, она по своей сути компрадорская и внешнеуправляемая. Ситуацию противостояния геополитических игроков они могут использовать, только чтобы оторвать себе кусок пожирнее, а для их нежных желудков Донбасс не подходит.

Они только готовы размахивать трагедией на Донбассе, выпрашивая подаяния, которые намерены разграбить со всей пролетарской ненавистью.

- Как вы считаете, каким образом в случае попытки ВСУ захватить Донбасс силой будет действовать РФ?

— Если Россия себя считает центром Русского мира, то защита своих не только собратьев, но и сограждан не должны быть пустыми словами. Такое не в традициях Великой России.

- Как вы предполагаете, когда и как может быть осуществлена попытка возвращения Донбасса вооруженным путем в Украину?

— Эскалация напряжения на линии соприкосновения уже началась. Современная Украина, как и ее власть, не рыцарских кровей, заявлять «Иду на вы» они не станут. Будут действовать исподтишка, стремясь наносить удары по слабым и беззащитным.