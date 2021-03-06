Нефтяные терминалы за два месяца потеряли 12,2 % выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы терминала сжиженного природного газа (СПГ) за этот период упали более чем на 25%.
«Результат по выручке был обусловлен более низким доходом от консалтинговых услуг по международным проектам СПГ по сравнению с соответствующим периодом 2020 года», - говорится в сообщении.
Всего за два месяца выручка Klaipedos nafta составила десять миллионов евро, что на 20,6 процента ниже, чем в 2020 году.
В августе 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие в качестве ответа на санкции.
Россия и Белоруссия 19 февраля заключили соглашение об организации перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.
Согласно договоренностям, в 2021-2023 годах белорусские компании выполнят перевалку более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике. Затем соглашение может быть продлено.
Свыше пяти тысяч тонн белорусского бензина прибудут в морской порт Усть-Луга 9 марта.