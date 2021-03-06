В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Министерства транспорта

«5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга) несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портнерго". Отправителем выступило ОАО "Мозырский НПЗ"», — говорится на сайте. «Этого мало». Безпалько о перевалке белорусского грузопотока на Россию © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Кроме того, 6 марта с ОАО "Мозырский НПЗ" отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн с перевалкой в АО "Петербургский нефтяной терминал" (морской порт Санкт-Петербург).

19 февраля Россия и Белоруссия заключили соглашение об организации перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.

Согласно договоренностям, в 2021-2023 годах белорусские компании выполнят перевалку более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике. Затем соглашение может быть продлено.