В сообщении утверждается, что Украина стремится преодолеть систему, в которой доминируют олигархи.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского
Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского

Указывается, что Владимир Зеленский за менее чем два года каденции «сделал для деолигархизации в разы больше, чем любой из предыдущих президентов».

«Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не исключительно в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнесы будут развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения», — говорится в сообщении.

Также, добавили в Офисе президента, Украина будет «неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления отношений, среди прочего и со стратегическим партнером — США».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что олигарх Игорь Коломойский включен в санкционный список США. Вместе с ним под американские санкции попали его жена, сын и дочь. Им запрещен въезд в США. Позднее Блинкен заявил, что причиной стала «коррупционная деятельность олигарха и усилия по подрыву демократических процессов и институтов на Украине».

 