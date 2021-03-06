Президент Украины Владимир Зеленский благодарен западным партнерам за поддержку в борьбе с олигархами. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 6 марта в Fаcebook

В сообщении утверждается, что Украина стремится преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского

Указывается, что Владимир Зеленский за менее чем два года каденции «сделал для деолигархизации в разы больше, чем любой из предыдущих президентов».

«Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не исключительно в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнесы будут развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения», — говорится в сообщении.

Также, добавили в Офисе президента, Украина будет «неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления отношений, среди прочего и со стратегическим партнером — США».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что олигарх Игорь Коломойский включен в санкционный список США. Вместе с ним под американские санкции попали его жена, сын и дочь. Им запрещен въезд в США. Позднее Блинкен заявил, что причиной стала «коррупционная деятельность олигарха и усилия по подрыву демократических процессов и институтов на Украине».