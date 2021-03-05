Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать защищать «своего бизнес-партнера» Игоря Коломойского, против которого США ввели санкции. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook 5 марта

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против Коломойского, обвинив его в причастности к крупной коррупции. Бизнесмену, а также его жене, дочери и сыну запретили въезд в США.

«Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-партнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам», — заявил Порошенко.

Аваков откровенно рассказал о проблемном характере Порошенко © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

По мнению Порошенко, вскоре и американский суд признает Коломойского «масштабным коррупционером». Поэтому Зеленскому уже сейчас надо сделать выбор между Коломойским и Украиной, заявил политик.

Порошенко обвинил Зеленского в том, что тот стал президентом Украины при поддержке Коломойского, и предложил главе государства «найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина».

В частности, по словам Порошенко, украинские правоохранительные органы должны немедленно отправить Коломойского за решетку.

Такое решение партия Порошенко, «несмотря на критическую оппозицию к власти», будет поддерживать, заключил лидер «Европейской солидарности».