Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против Коломойского, обвинив его в причастности к крупной коррупции. Бизнесмену, а также его жене, дочери и сыну запретили въезд в США.
«Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-партнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам», — заявил Порошенко.
Блинкен также обвинил Коломойского в подрыве демократических процессов и институтов Украины, «которые представляют серьезную угрозу для ее будущего».
По мнению Порошенко, вскоре и американский суд признает Коломойского «масштабным коррупционером». Поэтому Зеленскому уже сейчас надо сделать выбор между Коломойским и Украиной, заявил политик.
Порошенко обвинил Зеленского в том, что тот стал президентом Украины при поддержке Коломойского, и предложил главе государства «найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина».
В частности, по словам Порошенко, украинские правоохранительные органы должны немедленно отправить Коломойского за решетку.
Такое решение партия Порошенко, «несмотря на критическую оппозицию к власти», будет поддерживать, заключил лидер «Европейской солидарности».