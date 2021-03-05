Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта сообщил, что олигарх Игорь Коломойский включен в санкционный список США. Вместе с ним под американские санкции попали его жена, сын и дочь. Им запрещен въезд в США.
«Санкции США показывают, что украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в Украине. Пока в Украине не проведут полноценную судебную реформу, не реформируют суды, мы не можем надеяться на равную справедливость для всех украинцев», — считает Кира Рудик.
По ее словам, партия «Голос» призывает украинских правоохранителей инициировать расследование в отношении Коломойского.
Кроме того, администрация США обеспокоена «нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине».