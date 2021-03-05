Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Михаила Саакашвили и сменил его на бывшего главу налогово-таможенной службы Грузии Георгия Цхкая. Соответствующий указ был размещен на сайте президента 4 марта

«Ввести в персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства (далее — Координационный совет) Цхакая Гиорги — эксперта Исполнительного комитета реформ (по согласию); вывести из персонального состава Координационного совета М.Саакашвили», — гласит указ.

После инаугурации в 2019 году президент Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одессы Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии занимает должность главы Исполнительного комитета реформ. МИД Украины предостерег Саакашвили после поддержки политиком митингующих в Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Георгий Цхакая - член украинского Исполнительного комитета реформ, экс-глава налогово-таможенной службы Грузии. Ранее Саакашвили опроверг информацию о том, что он якобы лоббировал его назначение на пост главы украинской таможни.

Зеленский создал Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства в сентябре 2020 года. С конца 2020 года в него входил Саакашвили.