«Ввести в персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства (далее — Координационный совет) Цхакая Гиорги — эксперта Исполнительного комитета реформ (по согласию); вывести из персонального состава Координационного совета М.Саакашвили», — гласит указ.
После инаугурации в 2019 году президент Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одессы Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии занимает должность главы Исполнительного комитета реформ.
Георгий Цхакая - член украинского Исполнительного комитета реформ, экс-глава налогово-таможенной службы Грузии. Ранее Саакашвили опроверг информацию о том, что он якобы лоббировал его назначение на пост главы украинской таможни.
Зеленский создал Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства в сентябре 2020 года. С конца 2020 года в него входил Саакашвили.