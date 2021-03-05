Теоретически Украину устроило бы получение Донецкой и Луганской областей, очищенных от жителей, которых бы забрала Россия, но, понятно, что у России таких возможностей нет, да и это будет несправедливо по отношению к этим жителям, считает эксперт.
«Но вопрос о разделении людей и территорий рано или поздно реально встанет, к этому надо быть готовым. За что вообще мы боремся: за людей или за территории? Попытка борьбы за умы и сердца — это холодная война без конца, а война за территории — это очень конкретная стратегия, почему такие дискуссии идут о границах, о полиции и т.д», — указал Злобин.
Вашингтон будет стоять на позиции целостности Украины до тех пор, пока кто-нибудь ему не докажет, что включение ЛДНР в Россию, например, является воссоединением народа, тогда американская политика, по крайней мере, будет ставить под сомнение первоначальный постулат, и то же самое относится к Крыму, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.