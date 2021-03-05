В ситуации с Донбасским конфликтом, как свидетельствует очень богатый международный опыт, все стороны скорее согласятся на его долгосрочное замораживание, пока какая-то из сторон не увидит возможности разморозить ситуацию в свою пользу. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Но вопрос о разделении людей и территорий рано или поздно реально встанет, к этому надо быть готовым. За что вообще мы боремся: за людей или за территории? Попытка борьбы за умы и сердца — это холодная война без конца, а война за территории — это очень конкретная стратегия, почему такие дискуссии идут о границах, о полиции и т.д», — указал Злобин.

Вашингтон будет стоять на позиции целостности Украины до тех пор, пока кто-нибудь ему не докажет, что включение ЛДНР в Россию, например, является воссоединением народа, тогда американская политика, по крайней мере, будет ставить под сомнение первоначальный постулат, и то же самое относится к Крыму, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.