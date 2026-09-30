Генсек ООН "заметил" рост числа гибнущих от ударов ВСУ мирных граждан России - 30.09.2026 Украина.ру
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Генсек ООН "заметил" рост числа гибнущих от ударов ВСУ мирных граждан России
Генсек ООН "заметил" рост числа гибнущих от ударов ВСУ мирных граждан России - 30.09.2026 Украина.ру
Генсек ООН "заметил" рост числа гибнущих от ударов ВСУ мирных граждан России
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся ударов украинских войск по территории России. Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга 29 сентября
2026-09-30T02:53
2026-09-30T02:54
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В своём выступлении с трибуны Генассамблеи ООН 22 сентября Гутерреш упомянул о конфликтах в Мьянме, Судане и на Украине, а также отметил гибель мирных жителей (включая жителей России), "даже вдали от линии фронта"."Он [Гутерреш] обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил по Российской Федерации", — сказал Дюжаррик.Военные формирования киевского режима регулярно наносят удары БПЛА и артиллерией по российским регионам, атакуя жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате террористических обстрелов гибнут и получают ранения мирные жители.Подробней об избирательном "зрении" главы ООН - в публикации "Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, украина, вооруженные силы украины, всу, обстрелы россии сегодня, обстрелы, атака, атака украины сегодня, удары по россии, россия, мирошник, война на украине, сво, военные преступления, мьянма
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Генсек ООН "заметил" рост числа гибнущих от ударов ВСУ мирных граждан России

02:53 30.09.2026 (обновлено: 02:54 30.09.2026)
 
© AP / Yuki IwamuraГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© AP / Yuki Iwamura
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся ударов украинских войск по территории России. Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга 29 сентября
В своём выступлении с трибуны Генассамблеи ООН 22 сентября Гутерреш упомянул о конфликтах в Мьянме, Судане и на Украине, а также отметил гибель мирных жителей (включая жителей России), "даже вдали от линии фронта".
"Он [Гутерреш] обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил по Российской Федерации", — сказал Дюжаррик.
Военные формирования киевского режима регулярно наносят удары БПЛА и артиллерией по российским регионам, атакуя жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате террористических обстрелов гибнут и получают ранения мирные жители.
Подробней об избирательном "зрении" главы ООН - в публикации "Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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