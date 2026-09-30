https://ukraina.ru/20260930/posle-vyborov-voyna-popytki-katara-primirit-ssha-i-iran-zashli-v-tupik-1083509845.html

После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик

После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик - 30.09.2026 Украина.ру

После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик

Последние попытки Катара привести США и Иран к какому-либо разумному компромиссу не дали результатов из-за их отказа идти на взаимные уступки, что повышает опасения по поводу возможного возобновления боевых действий. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 30 сентября пишет портал Axios

2026-09-30T04:54

2026-09-30T04:54

2026-09-30T04:54

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Ранее президент США Дональд Трамп в своей манере заявил, что КНДР может иметь ядерное оружие, потому-что Ким Чен Ын якобы является его другом: "Ему нравится Трамп... И я люблю его". А Иран, соответственно, права на ядерное оружие не имеет.При этом Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Белый дом предложил Тегерану смягчение санкций и разморозку активов в обмен на уступки по ядерной программе.Портал отмечает, что катарская сторона в лице Али аль-Тавади предприняла активные усилия по согласованию позиций сторон конфликта на площадке в Нью-Йорке. Посредник провёл встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и его командой, а также с посланником президента США Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками.Сторонам был предложен компромиссный план, направленный на удовлетворение требования Тегерана о снятии блокады США и требования Вашингтона о ядерных уступках с иранской стороны."По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, усилия Катара по достижению дипломатического прорыва между США и Ираном не принесли значительных результатов, поскольку ни одна из сторон не желает уступать. Этот тупик усиливает убеждение с обеих сторон, что возобновление военного конфликта становится более вероятным", — говорится в публикации.Также отмечается, что обе стороны могут решить вернуться к полномасштабным военным действиям, а президент США может отдать приказ о возобновлении операции после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.Напомним, война США и Ирана привела к острому энергетическому кризису, поскольку практически остановила судоходство через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о стремлении Исламской Республики заключить сделку с США в рамках международного права, "не претендуя на большее".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260929/energeticheskie-voyny-evropa-i-aziya-srazhayutsya-za-spg-frantsuzy-zaschityat-neft-sauditov-1083489119.html

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