После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик - 30.09.2026 Украина.ру
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После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик
После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик - 30.09.2026 Украина.ру
После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик
Последние попытки Катара привести США и Иран к какому-либо разумному компромиссу не дали результатов из-за их отказа идти на взаимные уступки, что повышает опасения по поводу возможного возобновления боевых действий. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 30 сентября пишет портал Axios
2026-09-30T04:54
2026-09-30T04:54
украина.ру
новости
катар
иран
сша
дональд трамп
ким чен ын
джаред кушнер
ближний восток
удар по ирану
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Ранее президент США Дональд Трамп в своей манере заявил, что КНДР может иметь ядерное оружие, потому-что Ким Чен Ын якобы является его другом: "Ему нравится Трамп... И я люблю его". А Иран, соответственно, права на ядерное оружие не имеет.При этом Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Белый дом предложил Тегерану смягчение санкций и разморозку активов в обмен на уступки по ядерной программе.Портал отмечает, что катарская сторона в лице Али аль-Тавади предприняла активные усилия по согласованию позиций сторон конфликта на площадке в Нью-Йорке. Посредник провёл встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и его командой, а также с посланником президента США Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками.Сторонам был предложен компромиссный план, направленный на удовлетворение требования Тегерана о снятии блокады США и требования Вашингтона о ядерных уступках с иранской стороны."По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, усилия Катара по достижению дипломатического прорыва между США и Ираном не принесли значительных результатов, поскольку ни одна из сторон не желает уступать. Этот тупик усиливает убеждение с обеих сторон, что возобновление военного конфликта становится более вероятным", — говорится в публикации.Также отмечается, что обе стороны могут решить вернуться к полномасштабным военным действиям, а президент США может отдать приказ о возобновлении операции после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.Напомним, война США и Ирана привела к острому энергетическому кризису, поскольку практически остановила судоходство через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о стремлении Исламской Республики заключить сделку с США в рамках международного права, "не претендуя на большее".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260929/energeticheskie-voyny-evropa-i-aziya-srazhayutsya-za-spg-frantsuzy-zaschityat-neft-sauditov-1083489119.html
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украина.ру, новости, катар, иран, сша, дональд трамп, ким чен ын, джаред кушнер, ближний восток, удар по ирану, война в иране, ормуз, ядерное оружие, ядерная безопасность, переговоры, посредник, мид, нью-йорк, тупик, нефть, энергетический кризис, выборы
Украина.ру, Новости, Катар, Иран, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Джаред Кушнер, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, Ормуз, Ядерное оружие, ядерная безопасность, переговоры, посредник, МИД, Нью-Йорк, тупик, нефть, энергетический кризис, выборы

После выборов война? Попытки Катара примирить США и Иран зашли в тупик

04:54 30.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ruСША и Иран
США и Иран - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Последние попытки Катара привести США и Иран к какому-либо разумному компромиссу не дали результатов из-за их отказа идти на взаимные уступки, что повышает опасения по поводу возможного возобновления боевых действий. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 30 сентября пишет портал Axios
Ранее президент США Дональд Трамп в своей манере заявил, что КНДР может иметь ядерное оружие, потому-что Ким Чен Ын якобы является его другом: "Ему нравится Трамп... И я люблю его". А Иран, соответственно, права на ядерное оружие не имеет.
При этом Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Белый дом предложил Тегерану смягчение санкций и разморозку активов в обмен на уступки по ядерной программе.
Портал отмечает, что катарская сторона в лице Али аль-Тавади предприняла активные усилия по согласованию позиций сторон конфликта на площадке в Нью-Йорке. Посредник провёл встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и его командой, а также с посланником президента США Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками.
Сторонам был предложен компромиссный план, направленный на удовлетворение требования Тегерана о снятии блокады США и требования Вашингтона о ядерных уступках с иранской стороны.
"По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, усилия Катара по достижению дипломатического прорыва между США и Ираном не принесли значительных результатов, поскольку ни одна из сторон не желает уступать. Этот тупик усиливает убеждение с обеих сторон, что возобновление военного конфликта становится более вероятным", — говорится в публикации.
Также отмечается, что обе стороны могут решить вернуться к полномасштабным военным действиям, а президент США может отдать приказ о возобновлении операции после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.
Напомним, война США и Ирана привела к острому энергетическому кризису, поскольку практически остановила судоходство через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о стремлении Исламской Республики заключить сделку с США в рамках международного права, "не претендуя на большее".
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
Вчера, 10:04
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