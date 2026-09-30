Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении - 30.09.2026 Украина.ру
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Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении
Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении - 30.09.2026 Украина.ру
Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении
Все острова в пойме реки Днепр на херсонском направлении находятся под полным контролем подразделений ВС РФ, сообщил офицер-разведчик группировки войск "Днепр" с позывным Дым. Об этом вечером 29 сентября передаёт РИА Новости
2026-09-30T03:47
2026-09-30T03:47
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Островная зона в пойме Днепра представляет собой множество клочков суши, разделённых протоками и заросших камышом.Отмечается, что бои здесь носят очаговый характер, когда противник мелкими группами на лодках и катерах пытается скрытно высадиться и закрепиться, а российские штурмовики, артиллеристы и операторы дронов пресекают эти попытки ещё на подходе к воде."Острова сейчас под нашим контролем: противника там полностью нету. То есть у нас там выставлены посты, секреты. Это всё находится под нашим контролем", — рассказал офицер.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Формирования киевского режима продолжают оккупировать часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон. К настоящему времени российские войска освободили три четверти территории Херсонской области.Подробнее о логике действий РФ в зоне СВО - в материале Александра Чаленко Взять измором: почему Россия не идет в стремительное наступление на Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, херсонская область, днепр, херсонское направление, сво, спецоперация, новости сво, новости сво россия, наступление вс рф, вс рф, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Херсонская область, Днепр, Херсонское направление, СВО, Спецоперация, новости СВО, новости СВО Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении

03:47 30.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" на Запорожском направлении
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Днепр на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Все острова в пойме реки Днепр на херсонском направлении находятся под полным контролем подразделений ВС РФ, сообщил офицер-разведчик группировки войск "Днепр" с позывным Дым. Об этом вечером 29 сентября передаёт РИА Новости
Островная зона в пойме Днепра представляет собой множество клочков суши, разделённых протоками и заросших камышом.
Отмечается, что бои здесь носят очаговый характер, когда противник мелкими группами на лодках и катерах пытается скрытно высадиться и закрепиться, а российские штурмовики, артиллеристы и операторы дронов пресекают эти попытки ещё на подходе к воде.
"Острова сейчас под нашим контролем: противника там полностью нету. То есть у нас там выставлены посты, секреты. Это всё находится под нашим контролем", — рассказал офицер.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Формирования киевского режима продолжают оккупировать часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон. К настоящему времени российские войска освободили три четверти территории Херсонской области.
Подробнее о логике действий РФ в зоне СВО - в материале Александра Чаленко Взять измором: почему Россия не идет в стремительное наступление на Украину.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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