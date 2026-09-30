https://ukraina.ru/20260930/rossiyskie-voyska-kontroliruyut-vse-ostrova-v-poyme-dnepra-na-khersonskom-napravlenii-1083509682.html

Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении

Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении - 30.09.2026 Украина.ру

Российские войска контролируют все острова в пойме Днепра на Херсонском направлении

Все острова в пойме реки Днепр на херсонском направлении находятся под полным контролем подразделений ВС РФ, сообщил офицер-разведчик группировки войск "Днепр" с позывным Дым. Об этом вечером 29 сентября передаёт РИА Новости

2026-09-30T03:47

2026-09-30T03:47

2026-09-30T03:47

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херсонская область

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новости сво россия

наступление вс рф

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Островная зона в пойме Днепра представляет собой множество клочков суши, разделённых протоками и заросших камышом.Отмечается, что бои здесь носят очаговый характер, когда противник мелкими группами на лодках и катерах пытается скрытно высадиться и закрепиться, а российские штурмовики, артиллеристы и операторы дронов пресекают эти попытки ещё на подходе к воде."Острова сейчас под нашим контролем: противника там полностью нету. То есть у нас там выставлены посты, секреты. Это всё находится под нашим контролем", — рассказал офицер.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Формирования киевского режима продолжают оккупировать часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон. К настоящему времени российские войска освободили три четверти территории Херсонской области.Подробнее о логике действий РФ в зоне СВО - в материале Александра Чаленко Взять измором: почему Россия не идет в стремительное наступление на Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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херсонская область

днепр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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