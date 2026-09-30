Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов - 30.09.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов - 30.09.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в семи аэропортах России, ещё три работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 30 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-09-30T05:21
2026-09-30T05:22
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росавиация
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сочи
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Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы, Сочи и Самары.По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для полётов аэропорты Костромы, Ярославля (2:21 мск), Ульяновска (3:47 мск), Нижнекамска (4:00 мск), Бугульмы (4:02 мск), Казани ( 4:14 мск), Уфы (5:05 мск).Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".Аэропорты Сочи, Пензы, Саратова, где ранее были введены временные ограничения, в настоящее время открыты для полётов.Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Пенза, Сочи, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Самара, Домодедово, Нижний Новгород, Нижегородская область, Ярославль, Ульяновская область, Бугульма, Казань, Уфа, Татарстан, угроза, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов

05:21 30.09.2026 (обновлено: 05:22 30.09.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в семи аэропортах России, ещё три работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 30 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы, Сочи и Самары.
По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для полётов аэропорты Костромы, Ярославля (2:21 мск), Ульяновска (3:47 мск), Нижнекамска (4:00 мск), Бугульмы (4:02 мск), Казани ( 4:14 мск), Уфы (5:05 мск).
Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".
Аэропорты Сочи, Пензы, Саратова, где ранее были введены временные ограничения, в настоящее время открыты для полётов.
Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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