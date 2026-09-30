https://ukraina.ru/20260930/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-esch-sem-aeroportov-1083510050.html
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов - 30.09.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в семи аэропортах России, ещё три работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 30 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-09-30T05:21
2026-09-30T05:21
2026-09-30T05:22
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Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы, Сочи и Самары.По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для полётов аэропорты Костромы, Ярославля (2:21 мск), Ульяновска (3:47 мск), Нижнекамска (4:00 мск), Бугульмы (4:02 мск), Казани ( 4:14 мск), Уфы (5:05 мск).Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".Аэропорты Сочи, Пензы, Саратова, где ранее были введены временные ограничения, в настоящее время открыты для полётов.Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, росавиация, пенза, сочи, саратовская область, саратовские авиалинии, самара, домодедово, нижний новгород, нижегородская область, ярославль, ульяновская область, бугульма, казань, уфа, татарстан, угроза, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Пенза, Сочи, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Самара, Домодедово, Нижний Новгород, Нижегородская область, Ярославль, Ульяновская область, Бугульма, Казань, Уфа, Татарстан, угроза, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов
05:21 30.09.2026 (обновлено: 05:22 30.09.2026)
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в семи аэропортах России, ещё три работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 30 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы, Сочи и Самары.
По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для полётов аэропорты Костромы, Ярославля (2:21 мск), Ульяновска (3:47 мск), Нижнекамска (4:00 мск), Бугульмы (4:02 мск), Казани ( 4:14 мск), Уфы (5:05 мск).
Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".
Аэропорты Сочи, Пензы, Саратова, где ранее были введены временные ограничения, в настоящее время открыты для полётов.
Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
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