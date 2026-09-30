https://ukraina.ru/20260930/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-esch-sem-aeroportov-1083510050.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов - 30.09.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в семи аэропортах России, ещё три работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 30 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-09-30T05:21

2026-09-30T05:21

2026-09-30T05:22

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Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы, Сочи и Самары.По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для полётов аэропорты Костромы, Ярославля (2:21 мск), Ульяновска (3:47 мск), Нижнекамска (4:00 мск), Бугульмы (4:02 мск), Казани ( 4:14 мск), Уфы (5:05 мск).Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".Аэропорты Сочи, Пензы, Саратова, где ранее были введены временные ограничения, в настоящее время открыты для полётов.Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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