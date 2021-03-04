Внучка украинской певицы Софии Ротару 19-летняя София Евдокименко, которую ее подписчики и поклонники привыкли видеть в образе нежной утонченной девушки, перевоплотилась в роковую женщину с вызывающим макияжем. Фото обновленной себя Евдокименко разместила в сториз Instgaram 3 марта

Седокова сравнила шоу Галкина, на котором была, с экскрементами © Анна Седокова/Инстаграм

Одобрила ли 73-летняя бабушка Софии ее эксперимент, пока неизвестно, Ротару не пользуется соцсетями так активно, как это делает ее давняя соперница и коллега певица Алла Пугачева, которая регулярно комментирует посты родственников и друзей.

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София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркском Parsons For Design. Отец девушки — единственный наследник украинской певицы Софии Ротару, у которого есть еще 26-летний сын Анатолий, который также живет в Америке.

Как известно, София-младшая встречается с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым. В 2018 году мужчина попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».