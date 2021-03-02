В рамках российской программы «Точь-в-точь» исполнитель родом из Запорожья Александр Панайотов перевоплотился в свою соотечественницу певицу Софию Ротару, спев ее хит «Хуторянка». Запись программы была выложена на YouTube-канале 1 марта

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Однако один из судей шоу, актер Максим Аверин, выразил мнение, что Панайотов с треском провалил выступление. С его заключением не согласились пользователи, которые просто завалили запись с видео положительными отзывами.

«Это зависть! Аверин завидует таланту, артистизму, голосу, внешности! Держись Саша! Камни-то в спину от мелкого Аверина!», «Да… Зависть — страшная сила. И Аверин не в силах с ней справиться. Как-то некрасиво и весьма предвзято», «Потрясающе красивая Ротару получилась, внешне просто не отличить только выше и крупнее, а жесты и манеры просто 200% Ротару», «Саша берет образы на сопротивление, женским голосом петь так похоже, это как можно?» — написали люди.

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Александр Панайотов родом из Запорожья, артист несколько раз был претендентом на участие в «Евровидении» от России, но пока безуспешно.

Весной прошлого года стало известно о первом официально признанном двойнике певицы Софии Ротару, им оказался мужчина по имени Дионис Кельм, родившийся в Челябинске. В 2005 году ему удалось лично познакомиться с артисткой, которую он пародирует. Мужчина и его манера работы на сцене так заинтересовали «хуторянку», что Ротару даже пригласила его на свой день рождения.