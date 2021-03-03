В ролике Митчелл и подружки в ночном клубе отжигают под песню Моргенштерна и Элджея Cadillac.
«Любимый репертуар», — подписала она видео.
Злата Митчелл — старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, пока жила в Лондоне. Наследница шоудивы увлекается танцами и несколько раз принимала участие в танцевальных конкурсах.
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Ранее под хит Моргенштерна в ночном клубе танцевали еще две представительницы украинского шоу-бизнеса: актриса и главная героиня реалити «Холостячка» Ксения Мишина и певица Алина Паш.