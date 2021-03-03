Старшая дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут Злата Митчелл потанцевала под хит российского рэпера и хип-хоп-исполнителя. Видео из клуба 15-летняя девушка разместила в сториз Instagram 3 марта

Как расположить к себе людей: украинская ведущая решила поконкурировать с Дейлом Карнеги © Ольга Фреймут/Инстаграм Моргенштерна и Элджея Cadillac.

«Любимый репертуар», — подписала она видео.

Злата Митчелл — старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, пока жила в Лондоне. Наследница шоудивы увлекается танцами и несколько раз принимала участие в танцевальных конкурсах.

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Ранее под хит Моргенштерна в ночном клубе танцевали еще две представительницы украинского шоу-бизнеса: актриса и главная героиня реалити «Холостячка» Ксения Мишина и певица Алина Паш.