Тимошенко, которая уже представала перед коллегами в образах Снежной королевы и романтической барышни, пришла на работу в черном платье с геометрическим рисунком и новой модной прической.
«У меня только один вопрос: кто ее парикмахер?», «Гнездо кукушки», «Юля догоняет молодость. С инвалидной коляски на лабутены», «Медуза», — отреагировали пользователи.
Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко опровергает эти предположения, заявляя, что она просто хорошо отдохнула в недавнем отпуске, а эффект от него скоро закончится.
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Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.