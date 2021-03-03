Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает поражать умы украинских парламентариев, и не только их, своими новыми образами. В среду, 3 марта, 60-летний политик пришла на работу в Верховную Раду с оригинальной прической. Фото из парламента в тот же день опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook

Зеленская вышла в люди в новом образе, а хейт получила за старое © Елена Зеленская/Инстаграм

«У меня только один вопрос: кто ее парикмахер?», «Гнездо кукушки», «Юля догоняет молодость. С инвалидной коляски на лабутены», «Медуза», — отреагировали пользователи.

Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко опровергает эти предположения, заявляя, что она просто хорошо отдохнула в недавнем отпуске, а эффект от него скоро закончится.

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Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.