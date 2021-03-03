Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление премьер-министру России и главе Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину по случаю его 55-летия. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба белорусского президента

«Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений», — говорится в сообщении. Богдан Безпалько: Лукашенко усиливает паразитарную модель экономики © РИА Новости, Нина Зотина В Сочи 22 февраля прошла встреча Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. По словам президента Белоруссии, стороны на переговорах подвергли ревизии все вопросы российско-белорусских отношений.