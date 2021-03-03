«Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений», — говорится в сообщении.
Михаил Мишустин занял пост главы правительства России 16 января 2020 года. До этого на протяжении 10 лет был руководителем Федеральной налоговой службы России.
В Сочи 22 февраля прошла встреча Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. По словам президента Белоруссии, стороны на переговорах подвергли ревизии все вопросы российско-белорусских отношений.