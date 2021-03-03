О том, что вести российского «Холостяка» с рэпером Тимати в главной роли будет украинский ведущий Добрынин стало известно во вторник, 2 марта. В тот же день на странице проекта в социальной сети стали появляться гневные комментарии от украинских пользователей, адресованные Добрынину.
«Пора вам собирать чемоданы в Россию», «Печально. Понятно, что деньги нужны всем, но не в Русь же», «Это неправильно. У нас война на Востоке», «Точно не буду смотреть», — написали жители Украины.
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Сам Никита Добрынин принял участие в девятом сезоне украинской версии шоу «Холостяк», который вышел в эфир два года назад. Из 25 девушек-участниц ведущий выбрал Дарью Квиткову, вскоре молодые поженились, и в настоящее время девушка ждет ребенка, который должен появиться на свет в середине 2021 года.