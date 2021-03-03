Украинского телеведущего и героя девятого сезона украинской версии шоу «Холостяк» Никиту Добрынина раскритиковали на родине за участие в российской реплике проекта в качестве ведущего. Соответствующие комментарии пользователи оставили на официальной странице проекта в Instagram

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«Пора вам собирать чемоданы в Россию», «Печально. Понятно, что деньги нужны всем, но не в Русь же», «Это неправильно. У нас война на Востоке», «Точно не буду смотреть», — написали жители Украины.

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Сам Никита Добрынин принял участие в девятом сезоне украинской версии шоу «Холостяк», который вышел в эфир два года назад. Из 25 девушек-участниц ведущий выбрал Дарью Квиткову, вскоре молодые поженились, и в настоящее время девушка ждет ребенка, который должен появиться на свет в середине 2021 года.