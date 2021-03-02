Герой девятого сезона украинской версии шоу «Холостяк» Никита Добрынин, принял участие в съемках российской реплики проекта. Об этом поклонники шоумена узнали из Instagram рэп-исполнителя Тимами, который 1 марта опубликовал совместное фото со съемок

«Ведущим выступит известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин, который сам два года назад был главным героем "Холостяка". Его история в украинской версии проекта стала настоящим примером — Никита встретил там свою любовь Дарью Квиткову», — говорится в новостях российских СМИ.

Премьера проекта запланирована на 14 марта, других подробностей пока не сообщается.

Добрынин уже заявил, что Тимати удастся последовать его примеру и найти на шоу ту самую единственную, с которой он в итоге создаст семью.

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Девятый сезон шоу «Холостяк» вышел в эфир два года назад, из 25-ти девушек участниц Добрынин выбрал Квиткову, вскоре молодые поженились, и в настоящее время девушка ждет ребенка, который должен появиться на свет в середине 2021 года.